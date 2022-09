Torna la Sagra dell’uva, ecco il programma della 57ma edizione

Sabato 8 e domenica 9 ottobre torna a Vezzano ligure la Sagra dell’uva. Il tradizionale e atteso appuntamento inanella quest’anno la sua 57ma edizione. Qua sotto il programma della due giorni:

Sabato 8 Ottobre

Ore 18.00 Apertura dei festeggiamenti

Ore 18.00 Inaugurazione della Mostra di pittura del Maestro Luciano Viani in Via Garibaldi n°6

Ore18.30 Disfida dialettale dei Rioni in Piazza del Popolo ( Vezzano Inferiore)

Ore 19.30 Apertura dei banchi gastronomici e ristoranti lungo il percorso sagra

Ore 21.00 Sfilata per il paese con i musicisti “The Good Ole Boys” – Concerto tributo ai Blues Brothers in Piazza del Popolo (Vezzano Inferiore).

Musica nei Rioni

