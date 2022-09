“Un mattone per la cultura”, ad Alassio il 4^ Memorial dedicato al geologo Franco Scarpati

Alassio. Ci sono amori che non finiscono mai, legami che neppure la morte interrompe. Ed è un sogno, un progetto per tenere in vita per sempre le visioni di Franco Scarpati, quello che Dolores d’Avanzo vuole realizzare nella frazione di Moglio ad Alassio.

Scarpati era un noto geologo alassino e professore molto stimato, amante e studioso della mineralogia, ed è nel suo ricordo, nella memoria della persona amata che Dolores si è impegnata in questi anni in un progetto, viaggiando in tutto il mondo alla ricerca di minerali per arricchire la collezione di Scarpati e per creare qualcosa di unico: un Museo della Mineralogia.

