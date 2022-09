Ventimiglia, migliora il servizio di igiene urbana

Ventimiglia. Fanno sapere dal Comune «In seguito all’incontro del 24/8/2022 fra l’Ufficio Comune Ambito Ventimigliese, il DEC e l’azienda durante il quale la Teknoservice richiedeva proroga dello start-up, ossia l’allungamento del periodo previsto per arrivare ad operare a regime come da capitolato di appalto, esaminate dal Direttore Esecutivo Contratto le motivazioni e valutate complessivamente le ragioni a loro fondamento, si comunica che è stata concessa la proroga sino a tutto il 30/11/2022. Resta, comunque, ferma anche durante il periodo di proroga, l’esecuzione di tutte le operazioni propedeutiche all’avvio effettivo del servizio di raccolta differenziata e di tutti gli altri previsti contrattualmente».

Prosegue la nota stampa «Per ciò che concerne le problematiche che tutt’oggi insistono sul Comune di Ventimiglia, l’Ufficio Igiene e Politiche Ambientali ha portato a termine uno studio sui diversi servizi che, come da capitolato di appalto, insistono sul territorio comunale e, con una serie di compensazioni fra le diverse prestazioni, si è riusciti a dar corso al servizio domenicale di spazzamento e svuotamento cestini che, diversamente, dall’11 settembre sarebbe rimasto scoperto per tutto l’inverno, nonché a permettere l’inserimento di un ulteriore operatore ecologico per i servizi di spazzamento manuale del mattino dal lunedì al sabato compreso. Si è provveduto, inoltre, ad incrementare sia le ore dedicate alla rimozione degli ingombranti che quelle dedicate al diserbo, il tutto nella logica della “compensazione” fra i diversi servizi e senza nessun aumento dei costi del servizio che diversamente, avrebbero inciso sulle tasche dei cittadini».

