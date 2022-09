Attesa di 11 ore al pronto soccorso del Santa Corona, Asl: “Più di 120 persone in un giorno, andateci solo per reali urgenze”

Pietra Ligure. Arriva la risposta di Asl in merito alla lettera pubblicata su IVG.it che “denuncia” un’attesa di oltre 11 ore al pronto soccorso del Santa Corona e il conseguente pagamento del parcheggio.

“Purtroppo la gestione delle emergenze maggiori alcune volte può determinare tempi di attesa significativi per i codici che non sono rossi o arancioni, e d’altro canto è noto che in pronto soccorso l’accesso alle visite e agli esami è determinato dalle diverse variabili valutate nel triage e non dall’ordine d’arrivo – si legge nella replica -. Nella giornata in questione nel pronto soccorso ci sono stati 2 pazienti in codice rosso e ben 22 in codice arancione, oltre a 52 pazienti con codice azzurro come quello attribuito alla scrivente, 44 con codice verde e solo 3 bianchi“.

