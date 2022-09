Biodigestore, bocciata mozione che chiedeva ritiro ricorso Provincia

Affrontata oggi in consiglio provinciale la mozione a tema biodigestore di Saliceti presentata alcuni mesi fa dall’opposizione di centrosinistra, mozione che intende impegnare il governo provinciale a ritirare il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza con cui il Tar lo scorso marzo ha stoppato l’autorizzazione della realizzazione dell’impianto, e che vuole altresì impegnare Via Veneto a sostenere le azioni dei Comuni di Santo Stefano e Vezzano.

Consegnata ai consiglieri la relazione del dirigente nella cui attesa il presidente Peracchini aveva rinviato la discussione della pratica – la cui calendarizzazione ha animato gli scorsi consigli -, ecco che il testo, come detto, è stato affrontato nella seduta odierna, in apertura. Un breve passaggio, che ha visto quasi subito la votazione. Favorevole il voto dei consiglieri del centrosinistra, contrario quello della maggioranza di centrodestra, eccezion fatta per l’astensione del consigliere Rosson. Mozione dunque bocciata.

