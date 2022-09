Che tempo farà? Il meteo del fine settimana di Giovanni Nebbia

Imperia. «Buongiorno e bentrovati care lettrici e lettori di Riviera24 da Giovanni Nebbia per il bollettino meteo del venerdì. Nubifragi notturni sul centro regione e piogge sparse dal savonese orientale hanno introdotto una giornata dal carattere marcatamente instabile, che tenterà di portare pioggia e maltempo su buona parte del centro e nord italiano.

Ovviamente, per tradizione oramai consolidata nel tempo, la nostra provincia rimarrà ai margini di tutto questo. La causa dell’ennesimo tentativo maldestro di portare piogge qui da noi è da ricercare -come sempre- nel vento di caduta, che asciugando la colonna d’aria, inibisce o cancella le precipitazioni. In ogni caso, pur rimanendo diverse zone all’asciutto, a partire dalle 13 circa i piovaschi tenteranno tra mille difficoltà di muoversi anche in questa direzione.

