Dove e quando votare per il “resistendum” in provincia di Imperia

Sanremo. Anche in provincia di Imperia, sabato primo ottobre, si terrà il “resistendum”. Si tratta di una votazione, senza nessun valore elettorale per lo Stato italiano, organizzata dal “Comitato di Liberazione Nazionale”, movimento formatosi durante la pandemia, con posizioni nettamente critiche nei confronti della politica sanitaria nazionale. Il “resistendum” si sarebbe dovuto tenere lo scorso fine settimana (24 e 25 settembre), ma la concomitanza con le elezioni politiche ha fatto si che i banchetti per il voto venissero fatti togliere dalle forze dell’ordine.

Quelli dell’attuale Cln, che ha come presidente il giurista ed accademico Ugo Mattei ed è stato costituito il 22 gennaio scorso, si propongono come eredi di quello storico nato per liberare l’Italia dal giogo nazifascista durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel mirino del comitato ci sono soprattutto quelle che loro chiamano «politiche neoliberiste» messe in atto da Roma come dall’Europa che avrebbero, sempre secondo il punto di vista del movimento, «smantellato lo stato sociale». Mattei è stato anche candidato sindaco a Torino, nelle votazioni del 2021 con la lista “Futura per i beni comuni”.

