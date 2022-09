Finale, Massimo Rescigno nuovo assessore. Il sindaco: “Avrà le deleghe a Suap, Demanio, Ambiente e Sport”

Finale Ligure. Con una cerimonia che si è svolta in mattinata presso il municipio, il Comune di Finale Ligure ha dato il benvenuto al nuovo assessore, che ha preso il posto di Claudio Casanova, scomparso a giugno.

Si tratta di Massimo Rescigno, a Finale noto a tutti come “Mammo”, commerciante e ristoratore molto conosciuto e da sempre attivo anche nel mondo dell’associazionismo. Il sindaco Frascherelli, come aveva annunciato, ha mantenuto la linea di attesa, aspettando la conclusione della stagione estiva per sostituire Casanova.

