Giustenice, al via le riprese della seconda stagione di “Canonico”: “Un’altra serie sceglie la Liguria”

Giustenice. Inizieranno domani, sabato 1 ottobre, a Giustenice, le riprese per la seconda stagione della serie “Canonico”, una produzione Map to the Stars per l’emittente TV2000. La piazza della frazione San Michele trasformata in un set a 360 gradi, con la vista aperta sul Mar Ligure e la costa del ponente savonese. Le riprese proseguiranno per diverse settimane, coinvolgendo oltre Giustenice anche Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

“Dopo Petra, Blanca e Sopravvissuti, per citare solo i casi più recenti, un’altra serie nazionale sceglie la Liguria come sua terra d’elezione – dichiara Cristina Bolla, Presidente di Genova Liguria Film Commission -. Questa volta approda da noi una seconda stagione, per un progetto che però si profila di lunga serialità e, quindi, di permanenza crescente sul nostro territorio. Anche questa volta GLFC ha affiancato la produzione sia sul fronte organizzativo sia nella scelta delle location, andando ad intercettare soluzioni davvero inedite, come Giustenice. Parte del progetto è anche il Centro Studi Amadeo Peter Giannini, che sta sostenendo il coordinamento dei set e la realizzazione di una serie di attività preparatorie, come i casting locali. Come sempre cogliamo l’occasione per ringraziare le Amministrazioni Comunali, gli enti, le società partecipate e quanti stanno collaborando per la buona riuscita del progetto”.

