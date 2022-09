I percorsi del turismo esperienziale di Cna Liguria al TTG Travel Experience di Rimini

Cna Liguria presenterà nove percorsi di Turismo Esperienziale alla 59a edizione del TTG Travel Experience e incoming Italia che si terrà a Rimini fiere dal 12 al 14 ottobre 2022 in collaborazione con Regione Liguria, Agenzia in Liguria e Cna nazionale Turismo e Commercio. Per la prima volta verranno proposti pacchetti turistici dedicati alla Liguria con esperienze culinarie, artigianali, sportive, naturalistiche e culturali nati dalla capacità di mettere a sistema le realtà imprenditoriali locali associate alla Confederazione nazionale dell’Artigianato e piccola e media Impresa.

“Le nostre proposte turistico esperienziali sono una prova dell’investimento che la nostra associazione sta realizzando nel settore turistico – spiega il Presidente Cna Turismo e Commercio Liguria Olmo Romeo – che è oggi tra i più importante per la Liguria. I dati confermano un superamento dei livelli pre-pandemici delle presenze e il comparto ha un ruolo fondamentale per l’economia, permette ai giovani opportunità di sviluppo, crescita e occupazione. Al suo interno ha tanti diversi sviluppi imprenditoriali – dalla ristorazione ai balneari, dall’artigianato alle strutture ricettive – Cna vuole dare voce a queste declinazioni e mettere in rete le aziende per potenziarne le opportunità di sviluppo. Per la crescita qualitativa dell’offerta delle nostre imprese da anni collaboriamo con il Polo d’Imperia dell’Università di Genova nella realizzazione di un laboratorio dedicato al turismo esperienziale. Da oggi diventiamo promotori e investitori nelle fiere principali del turismo: parteciperemo al TTG con due desk, uno dentro allo stand di Agenzia in Liguria, che ringraziamo per la collaborazione, e uno all’interno nello stand di Cna nazionale – che è l’unica associazione che ha deciso di investire con un proprio spazio all’evento. I nostri pacchetti hanno diversi obiettivi: valorizzare destinazioni turistiche territoriali, destagionalizzare e aumentare la durata media del pernottamento”.

