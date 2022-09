Il prezzo del gas fa lievitare la bolletta del Comune di 80mila euro. Nel mirino anche i costi per l’illuminazione pubblica

L’aumento dei costi energetici sta falcidiando le imprese e mettendo in difficoltà le famiglie. Ma ovviamente a pagare il prezzo del rally di gas ed energia elettrica sono anche gli enti pubblici.

Non fugge a questa legge il Comune della Spezia, che ha dovuto di recente rinegoziare il contratto di fornitura del gas metano per gli alloggi comunali e per il forno crematorio. A causa degli aumenti dei prezzi del gas naturale Palazzo civico deve così mettere mano al portafogli sborsando 80mila euro in più a favore di Estra Energie. La somma coprirà gli extra costi per il periodo compreso tra il 15 settembre scorso e il 30 settembre 2023, data di scadenza del contratto. E se 59mila euro degli 80mila richiesti sono già stati impegnati, per i restanti 21mila sarà necessario attendere la prossima variazione di bilancio.

