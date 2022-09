“Nastro rosa”, parte in Liguria la campagna di Airc per la ricerca sul tumore al seno

Genova. Sono molte le iniziative organizzate nel mese di ottobre anche dal Comitato Liguria di Fondazione Airc per raccogliere fondi e promuovere la ricerca contro il tumore al seno.

Madrina della campagna contro il tumore al seno, ideata molti anni fa da Evelyn H. Lauder, in Italia è Roberta Capua. Il simbolo scelto da Airc per rappresentare questa sfida è un nastro rosa “incompleto”. Perché sia colorato interamente richiede l’impegno di tutti l’impegno delle donne, che devono sottoporsi agli screening e agli esami di controllo raccomandati; l’impegno dei ricercatori, al lavoro per mettere a punto nuove terapie; e l’impegno dei partner e dei sostenitori, che hanno consentito ad Airc di destinare solo nel 2022 15 milioni di euro a 161 progetti di ricerca e borse di studio in quest’ambito.

