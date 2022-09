Per il Comune di Sarzana si chiude la vicenda di Sps, Baroni: “Eccezionale lavoro di squadra”

Il Consiglio comunale di Sarzana ha approvato ieri il bilancio consolidato per l’esercizio 2021 grazie ai dieci voti favorevoli della maggioranza mentre i contrari sono stati solo quelli degli esponenti Pd Casini e Castagna, unici presenti per l’opposizione. Per la prima volta non ha più inciso sui bilanci di tutte le partecipate di Palazzo Roderio la Sarzana Patrimonio Servizi, grazie alla conclusione della procedura di liquidazione e quindi estinzione di un fardello che per anni ha pesato sul consolidato. Probabilmente l’ultimo curato dall’assessore al bilancio Baroni che ha fatto intendere di non voler continuare un’eventuale attività in giunta una volta terminato il mandato. “Il totale del bilancio – ha detto – presenta in attivo circa 125 milioni di euro e il dato finale è uno dei più rappresentativi e sintetici della liquidità che ammonta a 7,6 milioni contro i 7,7 del precedente”. Come evidenziato da Baroni inoltre il dato più significativo riguarda la ricchezza complessiva che dai 31,589 milioni del 2020 è cresciuto agli attuali 31,906 milioni, con un incremento di 317 mila euro. La fine della storia di Sps – il cui debito pesava per 3,8 milioni, oggi aggiornato a 2,7 milioni – è stato evidenziato dalla maggioranza che ha lodato l’operato della giunta e degli uffici. Sul fronte opposto invece è stata ripercorsa la tormentata storia della partecipata con riferimenti anche a scelte e tappe che hanno portato alla situazione odierna. “Chiudo finalmente questa vicenda – ha detto con soddisfazione – perché sarà probabilmente il mio ultimo bilancio consolidato a cui avrò partecipato e quindi l’ultima volta che ne parlerò. Non ho fatto nulla da solo ma ha lavorato con tutti i dirigenti e professionisti che ci hanno dato una mano per arrivare all’obiettivo di togliere lo sporco che era sotto al divano. Non abbiamo fatto nulla di eccezionale ma come squadra abbiamo messo in campo capacità e coraggio”.

L’articolo Per il Comune di Sarzana si chiude la vicenda di Sps, Baroni: “Eccezionale lavoro di squadra” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com