Rimpasto, Toti: “Sanità ad un tecnico”. Assessore savonese? “Ogni territorio ha esigenze, ma va mantenuto l’equilibro”

Vado Ligure. “Ci stiamo occupando e ci stiamo confrontando tra i partiti di maggioranza. L’equilibrio territoriale è solo un aspetto, ovviamente non il solo. Savona è rappresentata in consiglio regionale con una folta presenza di consiglieri. Capisco le esigenze di tutti i territori ma dobbiamo tenere conto dell’equilibrio regionale e delle esigenze di mettere in moto una macchina che ha bisogno di alcune figure particolari, nello specifico un assessore alla sanità che dalla prossima settimana si metta all’opera per l’attuazione del piano sociosanitario di riforma che è assai imponente e molto impegnativa”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito al rimpasto di giunta in seguito all’elezione in parlamento di due assessori regionali e alla richiesta dei partiti della maggioranza di lasciare la delega alla sanità.

Sembrebbero esseci quindi poche speranza per un rappresentante savonese in giunta: “Non abbiamo mai diviso gli assessori per provincia – chiarisce Toti -, tutti hanno particolare aattenzione per il territorio della Liguria, Savona è una terra con cui guardiamo con particolare attenzione perchè ha potenzialità gigantesche e lo stiamo dimostrando oggi a Vado. Il porto di Savona deve esserre spinto come gli altri scali, in Valbormida e pe l’area di crisi complessa bisogna terminare un lavoro”.

