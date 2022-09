San Colombano: nella notte auto finisce nel torrente; grave giovane

Alle 2.20 un’auto condotta da un 34enne è uscita dalla carreggiata mentre, a Calvari, in Fontanabuona, percorreva il ponte “Rachele Lagomarsino” che dalla 225 conduce a Pian dei Cunei. Sul posto sono accorsi il 118 con Tango1, la Croce Rossa di Cicagna, i vigili del fuoco di Chiavari per recuperare il conducente che nella caduta ha riportato diversi traumi. E’ stato inviato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Presenti anche i carabinieri per ricostruire l’incidente e capire le cause che lo hanno provocato.

» leggi tutto su www.levantenews.it