Santa Margherita, due ore di parcheggio gratis per donne incinte e genitori di bimbi piccoli

Santa Margherita Ligure. Quattro parcheggi rosa e la possibilità di lasciare l’auto gratuitamente per due ore su tutti i parcheggi blu cittadini. È il contenuto del provvedimento approvato dalla giunta comunale a sostegno delle donne in stato di gravidanza o a genitori con un bambino in età non superiore a due anni.

Quattro nuovi stalli saranno tracciati di color rosa e saranno a disposizione gratuitamente per due ore di sosta tutti i giorni della settimana festivi compresi nella fascia oraria 7-19. Le aree interessate saranno: piazza Mazzini, via Gimelli, piazza Roccatagliata, piastra ambulatoriale San Siro.

» leggi tutto su www.genova24.it