Torna “Swim the Island” attorno all’isola di Bergeggi, attesi oltre 2500 partecipanti

Bergeggi/Spotorno. È stata presentata dai Comuni del Golfo dell’Isola (Spotorno, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio), TriO Events e dall’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi la dodicesima edizione di Swimtheisland, l’evento di nuoto in acque libere in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre ai Bagni Bahia Blanca di Spotorno. Grazie agli oltre 2600 nuotatori al via, la due giorni, con il patrocinio della Regione Liguria e la partnership di Jaked, torna a crescere e a registrare numeri pre-pandemia, affermandosi come primo evento italiano di fondo e nella top 5 europea per presenze.

Festeggiamo con orgoglio la 12esima edizione di Swimtheisland, divenuto negli anni l’evento principale a chiusura delle gare in mare aperto di San Teodoro e Sirmione – dichiara Mattia Fiorini, Presidente del Golfo dell’Isola e Sindaco di Spotorno – Evento all’insegna dello sport e del divertimento, costruito intorno e a misura dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi che, a 15 anni dall’istituzione, rappresenta un gioiello di biodiversità in grado di rendere il Golfo dell’Isola uno dei luoghi più suggestivi della Liguria. Abbiamo creduto in Swimtheisland e continuiamo a farlo, consapevoli che solo dalla conoscenza del nostro patrimonio possa nascere la convinzione di preservarlo. Nasce cosi il connubio tra nuoto in mare aperto e l’Area Marina Protetta, in cui sport, divertimento, rispetto e natura incontaminata danno vita a uno degli spettacoli più belli sulle nostre spiagge. Con i suoi 4 Comuni – Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio – il Golfo sta crescendo e si candida ad essere tutto l’anno patria dell’outdoor tra mare e montagna”.

Intervenuti nella Sala Consiliare del Comune di Spotorno in rappresentanza delle istituzioni territoriali anche i consiglieri della Regione Liguria Brunello Brunetto e Roberto Arboscello, il Sindaco di Bergeggi Maria Nicoletta Rebagliati, il Sindaco di Vezzi Portio Germano Barbano e il consigliere del Comune di Noli Massimiliano De Benedetti.

