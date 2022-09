Ventimiglia, va in pensione il capo reparto dei vigili del fuoco Antonino Iamundo: 35 anni al servizio degli altri

Ventimiglia. Dopo 35 anni e sei mesi di servizio, stamani le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco hanno salutato il capo reparto Antonino Iamundo, 60 anni compiuti il 24 settembre scorso, da oggi in pensione dopo una vita dedicata agli altri.

Entrato a far parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco il 27 aprile del 1987, Iamundo è stato subito assegnato al distaccamento di Ventimiglia, aperto proprio quell’anno con sede in via Roma e poi trasferito a Roverino, con l’allestimento della nuova caserma.

Da Ventimiglia Antonino Iamundo non si è mai allontanato, se non per prestare servizio nel resto d’Italia, quando calamità naturali ed altre emergenze richiedevano l’intervento di persone come lui: esperto vigile del fuoco, attaccassimo al proprio ruolo, in grado di unire alle competenze acquisite nel corso della propria carriera, la dedizione e l’umanità che l’hanno sempre contraddistinto.

