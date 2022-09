Villaregia air show, tutti con il naso all’insù per le prove delle Frecce Tricolori

Riva Ligure- Santo Stefano al Mare. È iniziato il conto alla rovescia per il Villaregia air show. C’è grande attesa per lo spettacolo della PAN, la Pattuglia Acrobatica Nazionale che domenica due ottobre sfreccerà nei cieli di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. Ma non è solo tempo di prove per le Frecce, in cielo anche l’elicottero per le esercitazioni in caso di emergenza.

Per il buon svolgimento dell’evento e viste le previsioni dei visitatori, che si stimano intorno alle 15 mila presenze, sono state disposte alcune modifiche temporanee della viabilità e della sosta nella zona a mare del comune. Queste le modifiche adottate al fine di garantire la sicurezza lungo il teatro della manifestazione, che avrà il suo epicentro al confine tra i comuni di S. Stefano al Mare e Riva Ligure.

