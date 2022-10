Al via gli incontri tra i savonesi per confrontarsi sul futuro di Palazzo Santa Chiara: “Spazi di condivisione”

Savona. Sono iniziati questa mattinia gli incontri di Frontespazio, il percorso partecipativo sul restauro di Palazzo della Rovere che ha coinvoto i savonesi. Presenti circa 160 persone, suddivisi in tre gruppi di lavoro.

“Spazi di condivisione” è il minimo comune denominatore tra i desideri espressi dai savonesi che hanno aderito. I partecipanti hanno scritto i loro pensieri su post-it per condividere le idee all’interno del gruppo. “Aperto tutti i giorni a partire da domani mattina”, “Spazio d’ascolto”, “Eliminare le barriere”, “Vorrei uno spazio dove esistano collaborazione, disponibilità, accettazione”, “Accessibilità per tutti”, “Un luogo accogliente per bambini e famiglie”, “Aiutare donne e uomini a superare gli stereotipi di genere”, “Luogo di incontro tra persone diverse”, “Rinunciare al personale per il collettivo” sono alcune delle scritte riportate.

