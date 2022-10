Bucci prorogato commissario, si avvicina la data dell’udienza sull’ineggibilità: i possibili scenari

Genova. E’ un intrico non semplice e che, se non fosse per le ripercussioni effettive, appassionerebbe solo i cultori della materia, ma la vicenda della presunta ineleggibilità di Marco Bucci, al centro di un ricorso su cui il tribunale civile si esprimerà il 15 novembre, potrebbe portare la città a restare senza primo cittadino in una fase estremamente delicata tra grandi opere, piani Pnrr, crisi economica e rilancio d’immagine.

Il ricorso presentato all’inizio di settembre da 21 cittadini genovesi tra cui l’ex procuratore generale della Corte dei conti Ermete Bogetti, l’ex rettore dell’Università di Genova Paolo Comanducci e l’ex presidente del tribunale cittadino Claudio Viazzi, rappresentati dall’avvocato Luigi Montarsolo, sostiene che sulla base del articolo 60 del Tuel il sindaco Bucci non poteva essere rieletto in quanto anche commissario straordinario per la ricostruzione dopo il crollo di ponte Morandi.

