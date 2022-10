Centrale Telecom Via Landinelli, interpellanza della consigliera Giorgi

La consigliera comunale sarzanese Federica Giorgi, esponente del Movimento cinque stelle, ha presentato un’interpellanza a risposta orale sulla centrale Telecom di Via Landinelli. “La cronaca locale evidenzia la presentazione di un esposto presentato in Procura a firma del sindacato Snater, rappresentato dall’avvocato Andrea Buondonno, avente ad oggetto la presenza di amianto nella stazione di telefonia mobile Tim Telecom. La stazione di telefonia in oggetto è posizionata in Via Landinelli, nel centro cittadino altamente frequentato da persone, e inoltre che il tetto dove si trova l’amianto risulterebbe al confine con altre abitazioni ed esposto ad agenti atmosferici che potrebbero aggravarne lo stato oltre a provocare un possibile danno alla salute pubblica a causa della dispersione di fibre di amianto”, scrive l’esponente del Movimento cinque stelle, che chiede “di chiede di sapere dal sindaco, quale massima autorità sanitaria cittadina, se in precedenza era a conoscenza della situazione e di conoscere quale iniziative il sindaco e l’amministrazione comunale intendano intraprendere per risolvere la situazione di criticità evidenziata”.

