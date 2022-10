Consegnato ai vincitori il “Premio Boine” organizzato dal Circolo Parasio

Imperia. Si è svolta oggi pomeriggio la prima premiazione dei vincitori del “Premio Boine” organizzato dal Circolo Parasio per onorare la memoria del celebre letterato imperiese.

Un premio letterario dunque ma non solo, dal momento che sono state premiate diverse figure della “filiera” dei libri ovvero non solo gli autori e gli intellettuali ma anche coloro che si impegnano nella valorizzazione della cultura locale, la figura del libraio di cui si è voluta sottolineare la centralità in quel percorso che porta i libri dalla casa editrice alle case dei lettori.

