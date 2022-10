Da oggi stop all’obbligo di mascherine su autobus e treni

Liguria. Da oggi, 1 ottobre, come previsto, decade l’obbligo di indossare le mascherine (Ffp2 ma anche chirurgiche) su autobus, treni, metropolitane e anche mezzi pubblici. Lo ha stabilito il ministero della Salute che, però, ha anche prorogato di un altro mese, fino al 31 ottobre, l’obbligo di utilizzare le mascherine negli ospedali e altre strutture sanitarie, socio-sanitarie e RSA.

Naturalmente chi lo vorrà potrà continuare a indossare la mascherina sui mezzi pubblici ma non essendo più obbligatoria non ci sarà più il rischio di essere sanzionati in caso di mancato possesso del dispositivo di protezione.

