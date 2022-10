Diano Marina, al Windfestival il primo campionato italiano di windsurf aperto a ogni disabilità: la classifica

Diano Marina. Nell’ambito dell’undicesima edizione del WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, è in corso di svolgimento il primo campionato italiano di windsurf aperto a ogni disabilità. Si tratta della terza tappa del “Windsurf Adaptive Challenge”, dopo quelle di San Vincenzo (Livorno) e Lago di Vico (Viterbo).

Otto gli atleti gara, provenienti da diverse regioni italiane. Tra i partecipanti, come scrive l’agenzia Ansa, ci sono: non vedenti, disabili con protesi oppure dotati di un arto che non possono muovere. Presente anche il windsurfista non vedente Enrico Sulli, battezzato “The Fast Blind Rider”. All’interno dell’area Paralympic gli atleti con disabilità possono sperimentare diversi sport: oltre al windsurf, anche la pallanuoto, il tiro con l’arco, il basket e le arti marziali, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) Liguria. In merito alle attività con il pubblico con disabilità in programma tre show al giorno di Buggy terapia con Maurizio Perin presso la piazza del comune, Jeep terapia con Adamo in spiaggia, attività con i cani e la Mototerapia con moto d’acqua. Presenti anche i Supereroi e il gruppo Clown di Savona e del progetto Pompieropoli.

