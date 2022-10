Genoa: cresce la qualità e contro la Spal Blessin risponde alle critiche sul campo

Genova. Un passo avanti. La partita contro la Spal rappresentava quasi uno spartiacque per i detrattori di Blessin, perché spesso il Genoa viene impallinato dal fuoco amico. Stavolta non è andata così.

La Spal, che arrivava da cinque risultati utili di fila, soccombe senza pungere in casa contro un Grifone che sta cominciando a mostrare tutta la qualità dei suoi giocatori.

Alcuni elementi devono far ben sperare i sostenitori rossoblù: Coda si è sbloccato su azione. È stato il giocatore più discusso in queste prime giornate perché c’è chi vuole il tutto e subito, forse non comprendendo che un attaccante della stazza fisica come la sua ha bisogno di un po’ più di tempo per ingranare. Lui risponde con un gol e una prestazione di sostanza a quelle voci che non erano proprio critiche, ma che alla lunga potrebbero fare danni a livello mentale. “Me lo chiedevano tutti il gol, ci tenevo tanto a sbloccarmi, l’ho fatto e sono contento che sia coinciso con una vittoria − afferma Coda a Dazn − questa era una partita insidiosa, ma l’abbiamo gestita bene. Dovevamo forse in alcune situazioni fare un palleggio in meno e cercare più la profondità”.

» leggi tutto su www.genova24.it