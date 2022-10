Imperia. Sono 20 i convocati dell’Imperia calcio per la trasferta di Busalla, partita in programma per domani alle 15. Mister Alessandro Lupo ritrova Antonio Polisena e capitan Beppe Giglio al rientro post squalifica. Out i giovani Ardissone, Lanteri, Panaino e Paraschiva.

La lista completa: Bourkaa, Bova, Campelli, Cassini, Cella, Cernaz, Fatnassi, Giglio, Guida, Jebbar, Melandri, Minasso, Morchio, Ordisci, Plando, Polisena, Puddu, Ravoncoli, Sancinito, Taddei.

» leggi tutto su www.riviera24.it