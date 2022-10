Incidente a Santo Stefano, chiusa la statale

Incidente sulla Statale della Cisa a Santo Stefano Magra, all’altezza di Piazza Garibaldi, questa sera, attorno alle 18. Coinvolte due automobili e i rispettivi conducenti, un uomo, che ha preferito non essere trasportato all’ospedale, e una signora, portata all’ospedale di Sarzana in codice giallo. L’incidente, che secondo una prima ricostruzione avrebbe visto le auto entrare in collisione frontalmente, ha visto intervenire Pubblica assistenza di Vezzano Ligure con due ambulanze, vigili del fuoco, forze dell’ordine. In seguito all’incidente è stato necessario chiudere temporaneamente la strada. Ricostruzione dei fatti a cura delle forze dell’ordine.

