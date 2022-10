Mendatica. Unire passato e presente proiettandosi nel futuro. A Mendatica preservare le tradizioni è importante e rappresenta un orgoglio più vivo che mai. Oggi si è svolta la festa della civiltà delle malghe con stand di artigianato, prodotti locali, laboratori per le vie del paese e gli animali della fattoria per divertire i più i piccoli.

Ma com’era la vita nelle malghe? Dura e faticosa e per questo anche la “moda” doveva essere pratica per facilitare la vita nei pascoli in alta quota.

» leggi tutto su www.riviera24.it