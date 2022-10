Sampdoria Primavera: il Frosinone vince (2-1) a Bogliasco

Genova. La storia della partita, diretta al ‘Tre Campanili” di Bogliasco da Giuseppe Vingo di Pisa, è quasi tutta racchiusa fra l’8° ed il 14° minuto, partendo dal mancato ‘tap in’ di Montevago (palla spedita sull’esterno della rete) ed arrivando alla doppia prodezza del 10 ciociaro, Cangianiello, capace dapprima di incunearsi (a seguito di una innocua rimessa laterale) in area lungo la linea di fondo, infilando Tantalocchi da posizione impossibile e poi fare il bis un minuto dopo, con un tiro a giro ‘alla Del Piero’.

A dire il vero, i guai del primo tempo avrebbero potuti essere anche maggiori, se il portiere blucerchiato non si fosse superato, al 19°, per parare in tuffo una conclusione di Milazzo e se un analogo tentativo di Selvini di imitare anche lui l’ex capitano della Juventus, non avesse sfiorato l’incrocio dei pali.

