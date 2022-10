Sampdoria replica all’Ussi: “Giornalista avvisato per mancata presenza per motivi che non riguardano i suoi articoli”

Genova. La Sampdoria replica con una nota al comunicato stampa dell’Ussi, Unione stampa sportiva italiana, in cui viene accusata di aver allontanato un giornalista della carta stampata dalla conferenza a Bogliasco per quanto riguarda la parte riservata ai quotidiani cartacei.

“In riferimento all’odierno comunicato stampa dell’Ussi, U.C. Sampdoria precisa quanto segue. Il signor Bisacchi era stato avvisato della mancata presenza al post-conferenza per motivi che sono stati chiariti direttamente con il medesimo e che nulla hanno a che vedere con articoli, giudizi e/o valutazioni del giornalista ma con il mancato rispetto delle modalità di partecipazione alla stessa. L’allenatore Giampaolo non ha avvallato alcuna decisione per il semplice fatto che tali decisioni non rientrano nelle sue mansioni e competenze”.

