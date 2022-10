“Sconcertati da idea che Archivio storico vada a finire in un parcheggio”

Mozione urgente sul trasferimento dell’Archivio storico comunale da parte del gruppo consiliare Porto Venere Bene Comune. Iniziativa politica con la quale i consiglieri Francesca Sacconi, Saul Carassale e Franco Talevi intendono impegnare l’amministrazione comunale a collocare l’Archivio storico, ora situato nelle scuole ‘Alighieri’ di Porto Venere, dentro Palazzo civico. Due le proposte avanzate dal gruppo di opposizione: la biblioteca comunale, “attualmente in disuso – si legge nella mozione -, con una più ampia riorganizzazione che preveda non soltanto l’archivio di deposito, ma anche quello storico”, oppure al primo piano, dove è attualmente dislocata la Polizia municipale, “la quale potrebbe venir ricollocata negli uffici al piano terra nell’attuale sede dell’ufficio parcheggi che, a sua volta, potrebbe essere ricollocato nella sua vecchia sede in Via Olivo”. Oltre alla valutazione da parte di Palazzo civico, in accordo con la Soprintendenza, di queste proposte, la mozione chiede altresì che venga mantenuta l’intitolazione dell’Archivio a Michele Ravecca.

Nelle premesse del testo, i consiglieri riferiscono della “decisione dell’amministrazione comunale di voler affittare l’edificio storico delle scuole di Porto Venere ‘Dante Alighieri’ con conseguente problema di ricollocazione dell’Archivio storico comunale nel quale sono presenti i documenti a partire dall’anno 1.474. L’amministrazione ha intenzione di inserire le spese di trasferimento del suddetto nel bando per le assegnazioni delle ex scuole scomputandolo dall’affitto annuo che il designato dovrà versare al Comune e che ha individuato la nuova sede dell’archivio nel parcheggio di Fezzano”. Porto Venere Bene Comune ritiene che “questo trasferimento non contribuisca a valorizzare la storia del nostro territorio e la sede più appropriata, per suddetto archivio, sia all’interno dell’edificio comunale quale naturale ed estensione del consiglio comunale”.

