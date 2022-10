“Le condizioni del reparto di Neurologia dell’ospedale Sant’Andrea sono note all’Azienda e per questo sotto stretto monitoraggio da tempo”. Così Asl5 replica alla lettera dell’ex consigliere regionale Francesco Battistini. “Due ditte di ingegneria e geologia – prosegue la nota – hanno vinto la gara indetta per analizzare ulteriormente e approfonditamente la struttura al fine di valutare quali interventi di ristrutturazione siano i più idonei per l’immobile e per salvaguardare la sicurezza di operatori e pazienti. Se saranno necessari interventi urgenti verranno prontamente attivati dalla direzione aziendale”.

L’articolo Asl5 risponde su Neurologia: “Conosciamo problematiche sollevate. In corso approfondimenti per programmare interventi” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com