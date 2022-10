Assessore alla Sanità, interviene Brunetto: “Se la maggioranza me lo chiede dico di sì”

Savona. “Se tutta la maggioranza me lo chiedesse compatta io direi di sì”, altrimenti “io assicuro già fin d’ora a chi assumerà la delega tutta la mia collaborazione”. Parola di Brunello Brunetto, ex primario di Rianimazione al San Paolo e oggi consigliere regionale in quota Lega, che interviene nel risiko sul futuro assessore ligure alla Sanità.

Da un lato c’è un’esigenza delineata in modo chiaro da Giovanni Toti: dare la delega della sanità a un tecnico anziché a un politico, scegliendo quindi sulla base di precise competenze anziché sulle tessere di partito. Dall’altro però il bisogno rivendicato dalla provincia di Savona di tornare a essere rappresentata almeno in Regione Liguria, dopo essere stata di fatto estromessa dal Parlamento.

