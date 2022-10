Badalucco, si schianta in moto: 40enne trasportato all’ospedale Santa Corona dall’elisoccorso

Badalucco. Un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito in modo serio in un incidente avvenuto nel pomeriggio in regione Fraitusa, nel territorio comunale di Badalucco. Stando a quanto ricostruito, il quarantenne viaggiava in sella ad una moto quando ha perso il controllo finendo sull’asfalto.

Sul posto è accorso il personale del 118 insieme con un’ambulanza. Visti i traumi cranico e lombare riportati dal motociclista, si è reso necessario il trasporto, a bordo dell’elisoccorso Grifo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il ferito è rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso.

