Caro vita e salari bloccati, in Italia recupereremo potere d’acquisto soltanto dal 2024

L’inflazione è in realtà, non solo in Italia dove le retribuzioni restano bloccate e proprio per questo è ipotizzabile che non assisteremo ad un primo recupero del potere d’acquisto prima del 2024. A dirlo è un approfondimento della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Def) approvata questa settimana dal Consiglio dei ministri. La Nadef prevede per il settore privato retribuzioni in aumento dell’1,8% quest’anno, del 2,9% nel 2023 e del 2,5% nel 2024. L’indice di misura dell’inflazione utilizzato come base per i rinnovi contrattuali, pubblicato dall’Istat a giugno e che potrebbe essere rivisto al rialzo, è invece fissato al 4,7% quest’anno, al 2,6% per il 2023 e all’1,7% per il 2024.

