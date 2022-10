C’è una nuova destra, non c’è una nuova sinistra

Il risultato elettorale ci ha consegnato una vittoria storica del partito di Giorgia Meloni. Se si guardano i voti assoluti, la destra ha sempre gli stessi 12 milioni di voti, con un travaso tra i tre partiti che lo compongono, senza allargare il suo perimetro. 12 milioni sono circa il 26% degli aventi diritto al voto. In particolare, Fratelli d’Italia è stato votato da circa il 15%: un italiano e mezzo su dieci. Non c’è stato uno sfondamento a destra, ma uno spostamento senz’altro: il partito postfascista guiderà il governo in quell’Italia che poteva vantare la più grande tradizione di sinistra dell’Occidente. Si parlava, nei primi anni Settanta, di “caso italiano” o “anomalia italiana”. Ora, all’estero, guardano attoniti la nuova “anomalia”.

Ma perché la Meloni ha vinto? Il sociologo Aldo Bonomi scrive: “Queste elezioni sono il fallimento delle élite, che non sono più in grado di produrre egemonia culturale e tranquillità sociale”.

