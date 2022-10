Ceriale, Rocca entra e segna il goal vittoria sul gong: “Orgoglioso di questa squadra”

Stava per scoccare il novantesimo e la partita stava scivolando verso lo 0 a 0 quando Andrea Rocca è riuscito a trovare la zampata. Un goal che vale tre punti pesantissimi per il Ceriale, perché ottenuti contro una squadra attrezzata come la Carcarese.

“Questi punti valgono tantissimo anche per le condizioni in cui siamo arrivati a questa partita – commenta il match winner -. C’erano assenze pesanti come quelle di Schirru, Condorelli e Castagna. Io stesso non stavo molto bene e non sono partito dall’inizio. Voglio fare i complimenti alla squadra, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Fare una partita del genere contro una squadra forte come la Carcarese mi rende orgoglioso. Sono orgoglioso di tutti: mister, società e compagni“.

