Chiavari: pomeriggio cosplay per bambini e adulti

Oggi cosplayers, cartoons e manga sono ritornati al parco di Villa Rocca per l’evento “Aspettando… ChiavarInCosplay”, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Chiavari. Una giornata a tema, una festa pop legata al colorato mondo delle anime, dei fumetti, dei cartoni animati, che vuole essere una preview della nuova edizione della manifestazione che si svolgerà nel 2023. Il successo delle prime due edizioni di ChiavarInCosplay, manifestazione che è stata premiata al Festival Mare di Sanremo, ha permesso di prendere contatti con le realtà più importanti del settore nazionale e candidare la città ufficialmente ad entrare nella rete virtuosa di Expo Festival, un collettivo di esperti che collaborano a livello artistico e tecnico per la crescita di tutti festival di comics, da Lucca Comics & Games alla Sagra dei Fumetti.

Alle 15, all’Auditorium San Francesco si è svolta la conferenza di apertura “ChiavarInCosplay: nascita ed evoluzione di un evento”, a cui hanno partecipato Silvia Stanig, assessore alla cultura del Comune di Chiavari, Andrea Massucco, storico ideatore, Andrea Lucchi, organizzatore e direttore di altri festival, Antonella Maggi, educatrice e pedagogista. “Breve presentazione dell’evento perché necessitava di avere una sua identità – dice Massucco -. Ognuno di noi ha una propria storia, costruisce la propria storia, aggiunge via via mattoncino su mattoncino, come quelli dei Lego. Oggi sono un osservatore, ognuno di noi è unico e in un evento come quello di oggi ognuno si deve sforzare di guardare le prospettive degli altri, superando i pregiudizi, cercando di guardare quello che c’è di buono negli altri. E il territorio di Chiavari ha sempre dimostrato di avere tanti talenti, come quelli dei Ragazzitralestelle, che suoneranno stasera. Per poter dare messaggi ho chiesto aiuto alla dottoressa Maggi”. “Sin dalla primissima edizione ho accolta questa manifestazione con grande entusiasmo, e specialmente in questo momento perché ci permette di socializzare e di trovare nuove idee”, dice Maggi. “L’immaginazione è una tappa fondamentale nella crescita dell’individuo, aiuta a sviluppare il pensiero divergente e il problema solving, a valutare. La maschera ha una duplice valenza pedagogica: ci aiuta a lavorare su di noi, sulla nostra personalità, ma anche ad esorcizzare le paure, a mettersi nei panni dell’altro accogliendolo senza giudizio, sviluppando l’empatia per combattere il bullismo e il cyberbullismo, attraverso la pedagogia teatrale per esempio. L’obiettivo è creare ambienti inclusivi, accoglienti per essere cittadini partecipi e attivi”. L’assessore alla cultura Stanig descrive “ChiavariInCosplay” come “un sogno che nasce dal nulla, siamo partiti alla grande, chiamando espositori, Cristina D’Avena; abbiamo preso un premio, abbiamo capito che è la manifestazione giusta per portare in piazza il nonno e il nipote, per chi ama l’animazione, la musica, il doppiaggio; è un linguaggio trasversale che coinvolge la città mettendola in gioco. Non sono solo giochi, bambini, Carnevale, ma cultura, sogni”. Andrea Lucchi spiega di essere stato chiamato ad organizzare “dalla seconda edizione. La prima cosa che ho fatto è stato passeggiare per la città per fare in modo che fosse un evento di Chiavari, unico , di questa città. È nata una rete di Festival di comics e con questo evento di oggi Chiavari si candida a fare parte di questa rete, anche perché l’idea per l’anno prossimo è organizzare un evento che si farà notare. Chiavari in Cosplay merita di avere una risonanza in Liguria e in Italia nel mondo legato al Cosplay e del comics”.

