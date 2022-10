Savona. Arriva a Savona uno dei padri più abbietti della storia della tv: Frank Gallagher, o meglio William H. Macy (l’attore che lo interpreta nella serie tv Shameless) venerdì era in Darsena per trascorrere una serata con gli amici.

Una sorpresa per i tanti clienti dei bar della zona, in particolar modo del Balance, dove l’attore ha deciso di bere qualcosa. E non si è negato ai fan, scattando diversi selfie e foto.

» leggi tutto su www.ivg.it