Sanremo. Fiocco azzurro in casa Sanremo Soccorso. La coppia di militi formata da Antonella Musillo e Davide Ruocco ha dato alla vita il piccolo Daniel la sera di questo venerdì, presso l’ospedale di Imperia. La lieta notizia per i due giovani neo genitori 30enni, residenti in via Pietro Agosti a Sanremo, è arrivata esattamente alle 20:44 del 30 settembre. Peso alla nascita 3 chili 850 di perfetta salute. Alla famiglia di mamma e papà i più sentiti auguri da parte della redazione di Riviera24.it.

» leggi tutto su www.riviera24.it