Infarto sulle alture delle Cinque Terre, portato a braccia fino alla strada

Ci ha pensato il Soccorso Alpino con una barella a trasportare un turista romano fino all’ambulanza, che non riusciva a raggiungere la zona dell’emergenza. Questa mattina attorno alle 6.30, i tecnici del CNSAS sono stati attivati in località Borgo dei Campi, al di sopra di Manarola, per prestare soccorso ad un uomo di 59 anni che manifestava problemi cardiaci.

L’ambulanza non poteva arrivare direttamente al residence dove l’uomo era ricoverato, quindi è stato necessaria la preparazione del Soccorso Alpino, che ha stabilizzato il paziente e, in barella, ha provveduto a trasportarlo sulla strada. Qui è stato caricato sull’ambulanza della Croce Rossa della Spezia che ha trasportato l’uomo all’ospedale Sant’Andrea.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com