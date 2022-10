Le “castagnate” di Cassego per ricordare i cinquant’anni della pastorale giovanile

L’estate è finita ma non l’attività della casa diocesana centro “San Pio X” di Cassego. Oggi, in particolare, saranno in tanti a raggiungere l’alta Val di Vara per ricordare i cinquant’anni dall’inizio delle attività pastorali per giovani (e non solo per giovani). Alle 12 viene celebrata la Messa presieduta da don Paolo Costa, lo stesso che, giovane sacerdote, dette il via ad un’esperienza che ha segnato nel profondo varie generazioni di giovani. Seguono il pranzo e, a partire dalle 15, inconrtro rievocativo e castagnata.

La casa di Cassego, del resto, è “immersa” nei boschi di castagni, e ad ogni ottobre diventa luogo per unire momenti di spiritualità ad altri di festa e di benessere, all’insegna proprio delle castagne, cibo antico e caratteristico delle montagne liguri. Oltre a quello di oggi pomeriggio, sono previsti in ottobre altri due incontri giovanili denominati appunto “castagnate”: sabato 15 e domenica 16 per ragazzi e ragazze delle elementari e delle medie (prenotazini a Melissa, 327.4568286) e sabato 22 e domenica 23 per le scuole superiori (prenotazioni a Gregorio, 328.9433037).

