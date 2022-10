Pallapugno, a Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese prima squadra finalista del campionato italiano Serie A Banca d’Alba-Egea

Imperia. La Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese è la prima squadra finalista del campionato italiano Serie A Banca d’Alba-Egea. La quadretta ligure, capitanata da Federico Raviola, ha vinto anche la partita di Cuneo, superando 2-11 l’Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano, già sconfitta all’andata di Dolcedo per 11-5.

Nell’altra semifinale, successo casalingo in gara 1 della Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto per 11-3 con l’Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto. La partita di ritorno si giocherà sabato 8 ottobre, alle 16, a Castagnole delle Lanze.

Serie A Banca d’Alba-Egea – Andata semifinali

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 11-5

Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze 11-3

Serie A Banca d’Alba-Egea – Ritorno semifinali

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 2-11

Sabato 8 ottobre ore 16

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Nocciole Marchisio Cortemilia

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese in finale

