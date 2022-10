Portofino: le rosse Ferrari protagoniste in piazzetta

Da Orlando Gentile, Scuderia Ferrari Club Rapallo

Giornata intensa ma di grande appagamento per lo Scuderia Ferrari Club Rapallo, che ha organizzato l’evento “Cin Cin all’autunno in Piazzetta”.

Un corteo di 12 vetture Ferrari, provenienti da fuori Liguria compresa una dalla Svizzera, partito da Rapallo ed aperto da una Lancia Delta integrale del 1987 del nostro Vice Presidente, sono state posizionate dalle ore 11 alle ore 16 nella suggestiva P. za Martiri dell’Olivetta di Portofino ed ammirate dal numerosissimo pubblico, che ha dato sfogo con le loro riprese fotografiche, in un’aspettata giornata di sole.

