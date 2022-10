Pulizia dei rii, Varazze Domani all’attacco: “I lavori non possono aspettare, soprattutto in un territorio fragile come il nostro”

Varazze. La pulizia degli alvei nel mirino della minoranza. All’attacco Varazze Domani: “La pulizia promessa dal sindaco sta andando a rilento, per non dire che si sia quasi bloccata” sottolineano i consiglieri dell’opposizione che proseguono “troppi sono ancora i rii (che ben conosciamo e che in passato hanno creato enormi danni) che non sono ancora stati puliti. Ad esempio a Casanova, per citarne solo uno. Molti cittadini ci hanno segnalato, anche questa settimana, la situazione confidando la loro preoccupazione”.

È questo il tono del comunicato firmato da Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti che rimarcano: “Ci chiediamo come mai, una volta tagliate le canne nel torrente Teiro (senza tralasciare di annunciare sui giornali e sugli on line di questa operazione che dovrebbe essere di ordinaria amministrazione e non fatta passare come qualcosa di sensazionale) sembra che la progressione dei lavori si sia arenata”.

