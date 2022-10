Genova. Sestrese ed Arenzano, a dispetto del risultato ad occhiali, maturato sul campo, si dividono la posta al termine di una “gara che ha soddisfatto gli addetti ai lavori” come afferma il tecnico dei verde stellati Cristiano Rossetti, “mi complimento con Corradi per come fa giocare la squadra”

“Le due compagini hanno messo in campo buona predisposizione al gioco, tenuta atletica invidiabile, è mamcato solo il goal come momento di finalizzazione delle rispettive manovre”

» leggi tutto su www.genova24.it