Settimana mondiale per l’allattamento, al Galliera un ambulatorio non stop per le mamme

Genova. Per celebrare la Settimana mondiale per l’allattamento l’ospedale Galliera e La Leche League Italia offrono la possibilità di un ambulatorio “associato” non stop offerto a tutta la cittadinanza nella giornata di mercoledì 5 ottobre dalle 9 alle 18 per avere sostegno e consulenze personalizzate sull’allattamento.

L’obiettivo della #SAM2022, Settimana mondiale per l’allattamento, è rafforzare la catena calda tra le figure che hanno un ruolo nella protezione, nella promozione e nel sostegno dell’allattamento in tutti gli ambiti sociali. L’allattamento è uno strumento decisivo per realizzare le strategie di sviluppo sostenibile perché fornisce vantaggi dal punto di vista nutritivo, garantisce la sicurezza alimentare e riduce le disparità non solo fra i diversi Paesi ma all’interno di ogni Paese.

