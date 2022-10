Bergeggi. Con oltre 2600 nuotatori al via nella due giorni, la dodicesima edizione di Swimtheisland Golfo dell’Isola, l’ormai imperdibile appuntamento per la community del nuoto in acque libere, torna a crescere e a registrare numeri pre-pandemia, attestandosi, per presenze, come primo evento italiano di fondo e nella top 5 europea.

I PODI DI DOMENICA: CLASSIC, COMBINED, LONG E SUPER COMBINED

» leggi tutto su www.ivg.it