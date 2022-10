Velisti avvistano un cadavere in mare a Torre Scola, servirà il test del Dna per il riconoscimento

Terribile ritrovamento nelle acque antistanti Torre Scola, non lontano da Porto Venere, alla Spezia. Due velisti hanno notato una massa che a tutti gli effetti sembrava un corpo umano. L’avvistamento risale alle 13.15 di oggi pomeriggio, domenica 2 ottobre. Le persone a bordo dell’imbarcazione da diporto non hanno esitato un attimo e hanno avvertito la Capitaneria di Porto. Nel giro di una mezz’ora sul posto sono arrivati Guardia costiera e Vigili del fuoco che hanno proceduto al recupero della salma. Sarà necessario il test del Dna per dare un nome a quei resti. Stando a quanto si apprende il corpo era nudo, sarebbe rimasto in acqua da diverso tempo e i connotati erano irriconoscibili. Non sarebbe da escludere che possa trattarsi di un uomo, alto più di un metro e ottanta.

Le autorità sono informate dei fatti e solo gli esami più approfonditi potranno dare risposta alla triste vicenda e permettere così di dare degna sepoltura alla salma. In questi giorni erano in corso, anche in prossimità dello Spezzino, le ricerche di un giovane turista tedesco di circa 20 anni che, alle prime luci dell’alba di martedì 27 settembre, si è tuffato nello specchio acqueo antistante il pontile Caricatore di Massa. Le operazioni, gestite dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara sotto il coordinamento della Sala operativa della Direzione Marittima di Livorno, hanno visto alternarsi in questi giorni mezzi navali e aerei della Guardia Costiera unitamente a mezzi aerei della Marina Militare, della Guardia di Finanza nonché personale dei Vigili del Fuoco.

